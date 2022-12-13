Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки в 2002 году

Погибшую нашли на улице без одежды и с множеством травм.

В Петербурге полицейские раскрыли убийство 18-летней девушки, которое было совершено в 2002 году в Фонарном переулке. Об этом стало известно Piter.tv.

В марте 2002 года у дома 4 по Фонарному переулку с гематомами на лице и голове, со следами удушения, разрывом промежности, без одежды был обнаружен труп 18-летней девушки. Через несколько недель ей должно было исполниться 19 лет. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

После получения оперативной информации 1 марта 2023 года по подозрению в совершении данного преступления в квартире дома 6 по улице Шкапина был задержан 48-летний петербуржец. Он был изобличен в том, что ночью, применив насилие к девушке, изнасиловал её, нанес множественные удары руками по лицу и туловищу, после чего задушил её и с места происшествия скрылся.

Следователем уголовное дело переквалифицировано по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку.

Фото: Piter.tv