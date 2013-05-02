В Сестрорецке мужчина похитил у своей знакомой мобильный телефон и избил ее

Материальный ущерб составил 35 тыс. рублей.

Сотрудники полиции Курортного района задержали подозреваемого в грабеже. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 8 июля обратилась 47-летняя жительница Сестрорецка с заявлением о том, что 11 июня в квартире дома 9 по улице Борисова знакомый нанес ей многочисленные удары по лицу и отобрал мобильный телефон. Материальный ущерб составил 35 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

У дома 7/9 по улице Володарского 12 июля опергруппа уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержала 28-летнего местного жителя.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец обворовал квартиру на Большом Сампсониевском проспекте на 850 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV