Петербуржец обворовал квартиру на Большом Сампсониевском проспекте на 850 тыс. рублей

Установлено, что мужчина заходил через парадную дома, а в дальнейшем перемещался по чердакам и крышам.

Сотрудники полиции Выборгского района задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом 14 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 июля поступила информация о краже из квартиры дома 82 по Большому Сампсониевскому проспекту. Неизвестный, отжав балконную дверь, проник в жилье на шестом этаже и похитил оттуда деньги и ювелирные украшения на общую сумму около 850 тыс. рублей. Тогда возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудниками уголовного розыска 11 июля в квартире дома 107 по проспекту Энгельса по подозрению в совершении этого преступления задержан 43-летний мужчина. Установлено, что он заходил через парадную дома, а в дальнейшем перемещался по чердакам и крышам. Похищенное частично изъято.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти