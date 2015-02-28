Петербуржца приговорили к реальному лишению свободы за катание на ворованной машине

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев.

Петербуржца приговорили к реальному лишению свободы за то, что он все лето катался по поселку на ворованной машине. Об этом сообщила прокуратура Невского района.

Суд установил, что 15 июня 2023 года В. похитил автомобиль "ВАЗ-21043", припаркованный у дома 43, корпус 1 по Народной улице. Мужчина перегнал машину в посёлок Романовка во Всеволожском районе Ленинградской области. В поселке обвиняемый катался на чужом автомобиле до сентября 2023 года, пока не был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv