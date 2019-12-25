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В Пушкине молодой мошенник обманул пенсионерку на 1,4 млн рублей
Сегодня, 12:55
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В Пушкине молодой мошенник обманул пенсионерку на 1,4 млн рублей

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На Пулковском шоссе по подозрению поймали парня 2007 года рождения.

Правоохранители Пушкинского района задержали подозреваемого в мошенничестве. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 23 июля в полицию обратилась женщина 1944 года рождения, которая проживает на бульваре Алексея Толстого в Пушкине. Пенсионерке 21 числа позвонил незнакомец, представившийся полицейским, и под предлогом декларирования накоплений убедил отдать курьеру почти 1,4 млн рублей. 

В день обращения на Пулковском шоссе по подозрению поймали парня 2007 года рождения. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее на Piter.TV: в Выборге задержан 16-летний подельник мошенников, лишивший пенсионерку 1,4 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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