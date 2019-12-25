В Пушкине молодой мошенник обманул пенсионерку на 1,4 млн рублей

На Пулковском шоссе по подозрению поймали парня 2007 года рождения.

Правоохранители Пушкинского района задержали подозреваемого в мошенничестве.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 23 июля в полицию обратилась женщина 1944 года рождения, которая проживает на бульваре Алексея Толстого в Пушкине. Пенсионерке 21 числа позвонил незнакомец, представившийся полицейским, и под предлогом декларирования накоплений убедил отдать курьеру почти 1,4 млн рублей.

В день обращения на Пулковском шоссе по подозрению поймали парня 2007 года рождения. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: в Выборге задержан 16-летний подельник мошенников, лишивший пенсионерку 1,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV