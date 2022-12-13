Задержан подозреваемый, который оставил труп у помойки на Камышинской

В Солнечногорске 28 февраля был задержан 26-летний гражданин Узбекистана.

В Московской области задержали предполагаемого убийцу 26-летнего гражданина Узбекистана, тело которого нашли 27 февраля у помойки в Петербурге. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером около помойки на Камышинской улице был найден труп мужчины в крови. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

В Солнечногорске 28 февраля был задержан 26-летний гражданин Узбекистана. Он был изобличен в том, что на фоне длящегося конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он нанёс ножом множественные колото-резаные ранения знакомому и скрылся. Пострадавший скончался от полученных травм.

Также был задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки в 2002 году.

Фото: Piter.tv