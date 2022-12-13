  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан подозреваемый, который оставил труп у помойки на Камышинской
Сегодня, 9:01
149
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Задержан подозреваемый, который оставил труп у помойки на Камышинской

0 0

В Солнечногорске 28 февраля был задержан 26-летний гражданин Узбекистана.

В Московской области задержали предполагаемого убийцу 26-летнего гражданина Узбекистана, тело которого нашли 27 февраля у помойки в Петербурге. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером около помойки на Камышинской улице был найден труп мужчины в крови. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

В Солнечногорске 28 февраля был задержан 26-летний гражданин Узбекистана. Он был изобличен в том, что на фоне длящегося конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он нанёс ножом множественные колото-резаные ранения знакомому и скрылся. Пострадавший скончался от полученных травм.

Также был задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки в 2002 году.

Фото: Piter.tv

Теги: камышинская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии