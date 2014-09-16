На Корпусной улице задержали мошенника из федерального розыска

Задержанный в составе преступного сговора промышлял заключением фиктивных договоров долевого строительства. Схема мошенников принесла им 7,7 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге на Корпусной улице сотрудники местной полиции задержали находящегося в федеральном розыске 39-летнего мужчину. Его доставили в отделение для дальнейших разбирательств, – рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленник и его сообщники приобрели участок на улице Лосиноостровской в г. Москве, где организовали строительство жилых комплексов. Они заключили более 2400 договоров долевого строительства с гражданами на общую сумму 7,7 млрд рублей. Дома в эксплуатацию введены не были. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Правоохранители также полагают, что полученные мошенниками средства были выведены на зарубежные счета, где их использовали для покупки дорогостоящей недвижимости и автомобилей.

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Фото: Piter.TV