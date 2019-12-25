Задержан петербуржец, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Возбуждено 2 уголовных дела.

Полицейскими Фрунзенского района задержан местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

На Бухарестской улице 22 декабря был задержан неработающий 45-летний местный житель в состоянии опьянения, схожим с наркотическим. У мужчины в ходе личного досмотра обнаружили прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета массой 2,64, которое, согласно экспертизе, является синтетическим наркотиком.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

По месту жительства задержанного 23 декабря на кухне в холодильнике были обнаружены 3 больших полимерных пакета, в которых находились 37 маленьких прозрачных полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, общей массой 219,81 гр., которые также являются синтетическим наркотиком.

Возбуждено еще одно уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

Задержанный заключен под стражу.

Ранее на Piter.tv: Приговор по делу о закопанных 20 кг кокаина вынесли в Петербурге.

Фото: Piter.tv