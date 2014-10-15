Приговор по делу о закопанных 20 кг кокаина вынесли в Петербурге

Подсудимые частично признали свою вину, не согласившись с обвинениями, заявив только о хранении запрещённых веществ.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по делу двух наркоторговцев — Сергея Степаненко и Алексея Рассказова, об этом сообщила пресс-служба судов города на Неве.

Согласно материалам дела, не позднее 4 августа прошлого года Степаненко предложил Рассказову заняться продажей наркотиков, на что тот согласился. Управлял их действиями человек под ником Donald в одном из мессенджеров.

Степаненко забрал заранее подготовленный автомобиль Ford Fiesta с тайниками из автосервиса на Потапова, затем заехал за Рассказовым, и вместе они направились в Веревское сельское поселение, где находился тайник: два мешка с кокаином общей массой 20 кг 88 граммов. Один из мешков они забрали для последующей сортировки кокаина на меньшие партии и спрятки в другие места, а другой оставили на месте. Однако их планам не суждено было сбыться — 5 августа 2023 года они были задержаны, а весь кокаин из тайников был изъят. В квартире Рассказова также были найдены другие наркотики, которые он собирался продать.

Подсудимые частично признали свою вину, не согласившись с обвинениями, заявив только о хранении запрещённых веществ. Суд приговорил Степаненко к 13 годам, а Рассказова — к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга