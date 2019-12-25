В Шушарах задержан мужчина, который совращал и насиловал школьниц

В Петербурге задержали мужчину, который переписывался с несовершеннолетними, а затем вступал с ними в половые контакты. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.
В апреле 2023 года в полицию поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо может совершать насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек, не достигших шестнадцатилетнего возраста.
При проверке данной информации был установлен 36-летний Б. проживающий в Шушарах. Он в период с апреля 2017 года по июнь 2023 года в социальной сети "ВКонтакте" знакомился с девочками 14-16 лет, вступал с ними в переписку, приглашал к себе домой по адресу своего проживания, где вступал с ними в половые отношения, как по обоюдному согласию, так и против их воли.
В среду, 29 ноября, подозреваемый был задержан. Мужчина был полностью изобличен и дал признательные показания в том, что:
– в период с июня 2018 года по июнь 2019 года совершал неоднократные половые сношения с 15-летней С., а также в период с января 2019 года по май 2019 года изнасиловал её;
– в период с апреля 2017 года по июнь 2019 года совершал неоднократные половые сношения и развратные действия в отношении 16-летней Г.
– в начале марта 2023 года совершил изнасилование 16-летней Д.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Также накануне жительница Шушар обвинила сожителя в развращении 13-летней дочери.
Фото: Piter.tv
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