В Шушарах задержан мужчина, который совращал и насиловал школьниц

Он переписывался с несовершеннолетними и приглашал их к себе.

В Петербурге задержали мужчину, который переписывался с несовершеннолетними, а затем вступал с ними в половые контакты. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

В апреле 2023 года в полицию поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо может совершать насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек, не достигших шестнадцатилетнего возраста.

При проверке данной информации был установлен 36-летний Б. проживающий в Шушарах. Он в период с апреля 2017 года по июнь 2023 года в социальной сети "ВКонтакте" знакомился с девочками 14-16 лет, вступал с ними в переписку, приглашал к себе домой по адресу своего проживания, где вступал с ними в половые отношения, как по обоюдному согласию, так и против их воли.

В среду, 29 ноября, подозреваемый был задержан. Мужчина был полностью изобличен и дал признательные показания в том, что:

– в период с июня 2018 года по июнь 2019 года совершал неоднократные половые сношения с 15-летней С., а также в период с января 2019 года по май 2019 года изнасиловал её;

– в период с апреля 2017 года по июнь 2019 года совершал неоднократные половые сношения и развратные действия в отношении 16-летней Г.

– в начале марта 2023 года совершил изнасилование 16-летней Д.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Также накануне жительница Шушар обвинила сожителя в развращении 13-летней дочери.

Фото: Piter.tv