Жительница Шушар обвинила сожителя в развращении 13-летней дочери

В Пушкинском районе женщина обвинила сожителя в совершении развратных действий в отношении её дочери. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 30 ноября обратилась жительница Шушар и заявила, что в период с 19:00 до 20:00 её 36-летний сожитель совершил развратные действия в отношении 13-летней дочери.
У дома 246 по Московскому шоссе подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый ранее был судим за наркотики и нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Накануне в Петербурге полицейские за несколько минут задержали предполагаемого насильника.
Фото: Piter.tv
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