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Жительница Шушар обвинила сожителя в развращении 13-летней дочери
Сегодня, 8:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Шушар обвинила сожителя в развращении 13-летней дочери

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У дома 246 по Московскому шоссе подозреваемый был задержан.

В Пушкинском районе женщина обвинила сожителя в совершении развратных действий в отношении её дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 30 ноября обратилась жительница Шушар и заявила, что в период с 19:00 до 20:00 её 36-летний сожитель совершил развратные действия в отношении 13-летней дочери.

У дома 246 по Московскому шоссе подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый ранее был судим за наркотики и нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Накануне в Петербурге полицейские за несколько минут задержали предполагаемого насильника.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, развратные действия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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