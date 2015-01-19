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Задержан избивший и ограбивший пенсионера в Стеклянном
Сегодня, 11:46
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Задержан избивший и ограбивший пенсионера в Стеклянном

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Злоумышленник отобрал у пожилого мужчины пенсию.

Правоохранители задержали подозреваемого в ограблении пенсионера в Стеклянном, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 6 октября в полицию Всеволожского района поступила информация о грабеже, совершенном в поселке в доме 36. Установлено, что 5 октября 90-летний мужчина, получив от почтальона пенсию, открыл входную дверь своей квартиры неизвестному, постучавшему к нему сразу же после ухода почтальона под видом соседа. Как только дверь была открыта, злоумышленник ударил старика и отобрал у него 34 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

Подозреваемого в этом преступлении задержали на Институтской улице. Им оказался 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. 

Ранее на Piter.TV: в Кингисеппе женщина ограбила свою знакомую. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, поселок стеклянный
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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