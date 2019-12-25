В Кингисеппе женщина ограбила свою знакомую

В Кингисеппе оперативно задержали местную жительницу, ограбившую на улице Воровского свою знакомую. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию вечером 5 октября поступило сообщение от 28-летней женщины о том, что в подъезде дома 32 по улице Воровского в Кингисеппе, знакомая женщина избила ее, отобрала мобильный телефон, поясную сумку с личными вещами и денежными средствами. Ущерб составил 15 390 рублей.
Спустя несколько часов ранее неоднократно судимая 31-летняя подозреваемая была задержана оперативниками у дома 17 по улице Воровского. Похищенное частично изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).
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Фото: Piter.tv
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