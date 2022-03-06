Под Петербургом задержан таксист, который обманул на 160 тыс. рублей пожилую жертву мошенников

Ранее женщина перевела злоумышленникам 1,3 млн рублей.

Полицейские Лужского района задержали таксиста, который попытался "заработать" на пожилой жертве мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 сентября обратилась 72-летняя пенсионерка, проживающая на улице Маршала Жукова, с заявлением о том, что ей звонили неизвестные и сообщили, что ее банковские счета взломаны, и для предотвращения пропажи денег необходимо перевести их на "безопасный" счет. Так, женщина отправила через банкомат более 1,3 млн рублей на продиктованные злоумышленниками счета.

После этого мошенники убедили ее приехать на такси в Великий Новгород для осуществления еще одного перевода – на 400 тыс. рублей. По дороге водитель такси заявил пенсионерке, что она обманута, и предложил свою помощь в процедуре закрытия кредита.

В Луге таксист взял у пожилой женщины деньги и зашел в магазин, после чего вернулся и сообщил, что у него не получилось исправить ситуацию. Позже мужчина отвез ее на дачу и, якобы вернув деньги, уехал. За "помощь" потерпевшая заплатила ему 25 тыс. рублей, а потом обнаружила отсутствие еще 135 тыс. рублей.

В тот же день вечером у дома 41 по проспекту Урицкого в Луге был задержан 24-летний водитель такси. Похищенное правоохранители изъяли. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

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Фото: Piter.TV