В Невском районе мошенники развешивают листовки от лица ЖКС

На дверях подъездов появляются извещения жильцов о якобы готовящихся работах по ремонту домов.

В социальных сетях обратили внимание на мошеннические схемы: в Невском районе неизвестные развешивают на дверях подъездов оповещения о возможных квартирных визитах сотрудников компании ООО "АЕГРО" "для визуального осмотра и фотофиксации строительных конструкций на предмет выявления дефектов и повреждений".

Для пущей правдоподобности в сообщении мошенники ссылаются на действующий норматив о проектировании фундаментов и сооружений в Санкт-Петербурге. Жителям обещают экспертизу от действительно существующей компании, а чтобы оповещение выглядело еще более деловито и официально, в конце его снабжают детальными "примечаниями".

"ЖКС не в курсе ни о каких проверках. В квартиры никого не впускайте!" – пишут в социальных сетях.

Фото: Telegram / Невский район