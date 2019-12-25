Полиция задержала мошенника, который обманул пожилую петербурженку на 1,2 млн рублей

Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Полицейские Невского района задержали мошенника, обманувшего пенсионерку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 12 ноября в полицию обратилась 83-летняя жительница дома по улице Бабушкина с заявлением о том, что с 7 по 8 ноября ей звонили неизвестные. По их словам, была совершена попытка завладения денежными средствами пожилой женщины, и для сохранности суммы необходимо снять ее и передать курьеру. Пенсионерка, поверив мошенникам, отдала мужчине в своей квартире более 1,2 млн рублей.

В тот же день около дома 16 по Белградской улице по подозрению в совершении этого преступления задержали 56-летнего жителя Фрунзенского района. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская пенсионерка продала квартиру и передала деньги мошенникам.

Фото: Piter.TV