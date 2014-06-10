В Красногвардейском районе пьяный рецидивист обокрал почтовое отделение

Посетитель сорвал пин-пады в зале и обыскал кассы.

Полиция Красногвардейского района задержала предполагаемого налетчика на почтовое отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером правоохранителям поступило сообщение о том, что на почту на Новочеркасском проспекте зашел мужчина и начал угрожать сотрудникам. Посетитель сорвал пин-пады в зале, обыскал кассы, после чего похитил платежный терминал, банку кофе и две бутылки лимонада.

Через несколько минут поймали 60-летнего рецидивиста, который находился в состоянии опьянения. Похищенное изъято.

Фото: Piter.TV