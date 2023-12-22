Задержан 17-летний подозреваемый в налете на магазин в Выборгском районе

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В полицию Выборгского района 7 марта поступила информация о том, что в магазине в доме 19 по проспекту Просвещения неизвестный похитил товар и сбежал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия правоохранители установили, что злоумышленника задержала охрана магазина, после чего он, находясь в служебном помещении, ударил охранника по голове телескопической дубинкой и скрылся с похищенным товаром. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Вчера, 9 марта, у дома 8к2 по Толубеевскому проезду по подозрению в совершении этого преступления оперативники задержали 17-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее мы рассказывали о том, что на Дыбенко неизвестный ударил продавца в ломбарде и украл телефон.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти