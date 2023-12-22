На Дыбенко неизвестный ударил продавца в ломбарде и украл телефон

Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.1 УК РФ (Грабеж).

В Невском районе мужчина ограбил ломбард и ударил продавца в глаз, стало известно Piter.tv.

Днём 29 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в ломбарде на Дыбенко избили сотрудника и украли товар.

По предварительной информации, в помещение ломбарда вошел неизвестный, который попросил 26-летнего продавца показать мобильный телефон. Когда телефон оказался в руках у мужчины, он выбежал на улицу. Продавец побежал за воришкой, но тот ударил его кулаком по лицу. Пострадавший получил контузию левого глазного яблока, гематому век, гематому лица и ссадины. После оказания помощи его отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.1 УК РФ (Грабеж).

Девушка украла товары на 8,4 тыс. рублей из секс шопа на Невском.

Фото: Piter.TV