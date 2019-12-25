Задержан безработный налетчик на магазин на Измайловском

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 21 июля, дежурному отдела полиции Адмиралтейского района поступило заявление от сотрудника магазина, находящегося по адресу: Измайловский проспект, дом 4. Заявитель, 56-летний администратор, сообщил, что около 20:00 злоумышленник, вооружённый ножом, совершил хищение товаров.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, вечером того же дня, полицейские подразделения патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого прямо на месте происшествия — неподалеку от дома №12 по Измайловскому проспекту. Задержанным оказался 52-летний безработный мужчина.

Злоумышленника доставили в отделение полиции, где составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина объезжал пробку на трассе "Кола" со стрельбой.

Фото: Piter.TV