Мужчина объезжал пробку на трассе "Кола" со стрельбой

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство, совершенное с применением оружия").

Вечером 20 июля, примерно в 21:40, сотрудники полиции получили сигнал о происшествии вблизи посёлка Разметелево на трассе "Кола". По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, неизвестные лица из проезжавшей мимо машины марки "Лада Приора" с регистрационными номерами Дагестана открыли стрельбу, вероятнее всего, из травматического оружия.

Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали автомобиль, которым управлял безработный 27-летний уроженец Дагестана. Мужчина выстрелил из своего сигнального пистолета Blow TR92 несколько раз вверх, пытаясь таким способом преодолеть скопившуюся пробку на дороге.

Росгвардия подтвердила, что данное пистолет отсутствует в реестре зарегистрированного огнестрельного оружия. У задержанного были изъяты пистолет вместе с патронным магазином.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство, совершенное с применением оружия"), подозреваемый отправлен в изолятор временного содержания.

Ранее мы сообщили о том, что уголовное дело возбуждено из-за приставаний к ребенку на концерте в Ледовом дворце.

Фото: Piter.TV