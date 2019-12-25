В Ленобласти задержан находящийся в розыске по подозрению в изнасиловании приемной дочери

Сообщено инициатору розыска, розыск подтвержден.

В Ленобласти задержали мужчину, который находится в розыске по подозрению в изнасиловании приемной дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина находился в межгосударственном розыске, так как по версии правоохранителей, в июне 2018 года он изнасиловал несовершеннолетнюю приемную дочь 2003 года рождения. Также он применил к ней физическое насилие.

Сообщено инициатору розыска, розыск подтвержден.

Ранее в Мурино задержали мигранта за двойное изнасилование несовершеннолетней.

Фото: Piter.tv