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В Мурино задержали мигранта за двойное изнасилование несовершеннолетней
Сегодня, 8:53
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Мурино задержали мигранта за двойное изнасилование несовершеннолетней

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В отношении него возбудили уголовное дело.

Вечером 21 декабря в Мурино задержали 26-летнего гражданина Азербайджана по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что 15 декабря около 07:15 и 21 декабря около 07:30 на улице Шувалова неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2011 года рождения.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор.

Ранее в Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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