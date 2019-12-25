В Мурино задержали мигранта за двойное изнасилование несовершеннолетней

В отношении него возбудили уголовное дело.

Вечером 21 декабря в Мурино задержали 26-летнего гражданина Азербайджана по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что 15 декабря около 07:15 и 21 декабря около 07:30 на улице Шувалова неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2011 года рождения.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор.

Ранее в Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата.

Фото: Piter.TV