В баре на Стремянной улице задержан находившийся в федеральном розыске мужчина

Он вел себя несдержанно с персоналом заведения и пытался спровоцировать драку с другими гостями.

В центре Петербурга был задержан агрессивный посетитель бара, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

Рано утром 11 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району получили информацию о том, что персонал бара на Стремянной улице воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте поймали за мелкое хулиганство нетрезвого 22-летнего мужчину. Он вел себя несдержанно с персоналом заведения и пытался спровоцировать драку с другими гостями.

При проверке росгвардейцы установили, что задержанный находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в другом регионе страны. Правонарушителя доставили в 28-й отдел полиции, его передадут инициатору розыска.

Ранее мужчина усыпил и обокрал посетительницу бара на Рубинштейна.

Фото: Piter.TV