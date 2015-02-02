Мужчина усыпил и обокрал посетительницу бара на Рубинштейна

Преступник также связался с родственниками и друзьями жертвы, сменил пароли в банковских приложениях и оформил кредит, перевел деньги на свои счета и потратил часть средств на онлайн-площадках.

В Петербурге произошел инцидент в одном из баров на улице Рубинштейна: мужчина подсыпал своей спутнице усыпляющее вещество в алкоголь, а затем силой увез ее в Кудрово, где в ее квартире совершил сексуальные домогательства и ограбил.

Как сообщает spb.aif.ru, злоумышленник воспользовался телефоном девушки, чтобы вызвать такси. В квартире он полностью раздел ее, домогался, а затем начал обыскивать личные вещи. Преступник также связался с родственниками и друзьями жертвы, сменил пароли в банковских приложениях и оформил кредит, перевел деньги на свои счета и потратил часть средств на онлайн-площадках.

Мужчина забронировал номер в гостинице, но перед тем как скрыться, похитил смартфон, другие гаджеты, наличные деньги и паспорт жертвы. Однако оставил свою толстовку и попал на камеры видеонаблюдения.

В течение следующего дня мужчина продолжал тратить средства с банковских карт потерпевшей. Размер причиненного ущерба пока не установлен. Женщина очнулась и обратилась в полицию.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)