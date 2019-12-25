В шестиклассника стреляли из пневматики в Сертолово

В среду, 9 октября, в 15:25 в полицию Всеволожского района Ленобласти поступила информация от детской поликлиники о том, что несколько часов назад к ним обратился 13-летний мальчик из города Сертолово с ссадинами и ранениями, но в стабильном состоянии. После медицинского осмотра и оказания помощи подросток был отпущен.

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 8 октября, примерно в 21:00, между домами №1 и №3 по улице Ветеранов в Сертолово кто-то четырежды выстрелил в школьника из пневматического пистолета. В последующем мать мальчика, 34-летняя женщина, обратилась в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений её сыну.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.