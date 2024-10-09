В Петербурге задержали курьера мошенников, причастного минимум к 10 фактам обмана пенсионеров

Задержанный сообщил, что все похищенные у пожилых людей средства переводил через банкоматы на криптовалютные кошельки организаторов преступлений.

17 сентября 2024 года в отделение полиции Кировского района Петербурга обратилась 75-летняя пенсионерка, проживающая на проспекте Ветеранов. Она рассказала, что утром ей позвонил незнакомец, который под предлогом снятия ответственности за якобы содействие запрещенным в России организациям убедил её передать курьеру крупную сумму денег в размере 1 100 000 рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. 7 октября 2024 года в 22:50 в общежитии на улице Ботаническая, дом 66, сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего гражданина иностранного государства по подозрению в совершении этого преступления. Он признался, что работал курьером и имел отношение как минимум к 10 случаям мошенничества. Задержанный также сообщил, что все похищенные у пожилых людей средства переводил через банкоматы на криптовалютные кошельки организаторов преступлений.

Задержание прошло в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Полиция исследует возможность причастности молодого человека к подобным преступлениям в регионе.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге установлена причастность студента подмосковного колледжа к десяти фактам курьерского мошенничества.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти