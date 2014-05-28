В Петербурге установлена причастность студента подмосковного колледжа к десяти фактам курьерского мошенничества

В процессе расследования выяснили, что он прибыл в Петербург 4 октября на машине с попутчиками с целью совершения "дроп"-мошенничества. Молодой человек забирал деньги у пожилых людей и затем переводил их через банкоматы на криптокошелек.

В воскресенье, 6 октября, в полицию обратилась 77-летняя главная библиотекарь одной из библиотек Петербурга, проживающая в доме 31 на Витебском проспекте. Она рассказала, что получила звонок от неизвестного, представившегося работником банка, который убедил её передать все свои сбережения курьеру для "сохранности от мошенничества". В итоге пенсионерка передала незнакомцу 1 075 000 рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Вечером 6 октября на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, который оказался москвичом и студентом второго курса колледжа в Подмосковье. В процессе расследования выяснили, что он прибыл в Петербург 4 октября на машине с попутчиками с целью совершения "дроп"-мошенничества. Молодой человек забирал деньги у пожилых людей и затем переводил их через банкоматы на криптокошелек.

На данный момент следователи связывают его с 10 случаями мошенничества, пять из которых произошли в Москве, а остальные в Петербурге. Полиция продолжает устанавливать причастность задержанного к аналогичным преступлениям в регионе.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти проверили 104 заведения одного из крупнейших сетевых алкомаркетов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти