В Петербурге и Ленобласти проверили 104 заведения одного из крупнейших сетевых алкомаркетов

Основная задача рейда заключалась в том, чтобы убедиться, что магазины, которые продают алкоголь в ночное время, предоставляют условия для его потребления на месте, как и положено барам.

На выходных экономическая полиция провела масштабную проверку сети алкомаркетов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Полицейские посетили магазины, которые благодаря правовым лазейкам позиционируют себя как бары, что позволяет им продавать алкоголь ночью.

Как рассказали в региональном МВД, причиной повышенного внимания стали многочисленные жалобы на драки и шумные вечеринки у таких "ночных баров", что вызывает недовольство у местных жителей. Для проверки 104 торговых точек — 72 в Санкт-Петербурге и 32 в Ленобласти — были привлечены сотрудники районных отделов полиции.

Основная задача рейда заключалась в том, чтобы убедиться, что магазины, которые продают алкоголь в ночное время, предоставляют условия для его потребления на месте, как и положено барам. Однако выяснилось, что ни один из проверенных магазинов не оборудован для пребывания клиентов. В большинстве случаев барные стойки либо отсутствовали, либо были загромождены товаром, что, по мнению полиции, указывает на попытку скрыть незаконную ночную продажу алкоголя.

В отношении всех нарушителей были возбуждены административные дела по статьям 14.16 и 14.17 КоАП РФ. Владельцам заведений грозят крупные штрафы.

Кроме того, проверка выявила более 20 мигрантов-нелегалов, незаконно работающих в этих магазинах. Все они были доставлены в отделы полиции и привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. На прошлой неделе после миграционного рейда на Сенном и Апраксином рынках в военкоматы доставили 150 человек.

Видео: МВД