После миграционного рейда на Сенном и Апраксином рынках в военкоматы доставили 150 человек

Мероприятие проводили в рамках расследования уголовного дела.

Следователи провели рейд на Сенном и Апраксином рынках по выявлению нарушений в сфере миграции, сообщили 4 октября в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Мероприятие состоялось в рамках расследования уголовного дела в отношении участкового территориального отдела полиции МВД России по городу по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В рейде участвовали военные следователи СК РФ, представитель военкома, росгвардейцы, полицейские и военная полиция. Его цель – установление лиц, причастных к совершению преступления.

Было проверено более 600 граждан, в том числе – иностранных, из них выявили свыше 60 человек с административными нарушениями. По результатам рейда более 150 мужчин доставили в военкомат, где в установленном порядке принимается решение об их постановке на воинский учет.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге трое мигрантов организовывали фиктивные браки за 200 тыс. рублей.

Видео, фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу