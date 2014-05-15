В Петербурге трое мигрантов организовывали фиктивные браки за 200 тыс. рублей

С 2020 года как минимум семь жительниц города на Неве согласились формально выйти замуж за иностранцев.

В Петербурге трое мигрантов поставили на поток браки по расчету. Их деятельность пресекли сотрудники региональных ГУ МВД и УФСБ России, рассказала официальный представитель полиции Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники находили приезжих, которые хотели оформить фиктивные браки, чтобы приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке. Стоимость посреднических услуг составляла порядка 200 тыс. рублей.

С 2020 года как минимум семь жительниц города на Неве согласились формально выйти замуж за иностранцев. Каждая из них получила от своего супруга от 30 до 100 тыс. рублей. За 5 лет деятельности таким способом легализовали свое пребывание в стране несколько десятков человек.

Правоохранители задержали троих предполагаемых организаторов противоправной схемы и четырех петербурженок, согласившихся на фиктивный брак. Они допрошены в качестве подозреваемых.

Из офисного помещения, используемого фигурантами, в ходе обыска изъяли 233 печати различных государственных учреждений, компьютеры, принтеры, бланки официальных документов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Устанавливаются все эпизоды и соучастники нелегального бизнеса. Собранные материалы переданы в подразделение по вопросам миграции для принятия решения об аннулировании или отмене оснований нахождения на территории РФ граждан, которые воспользовались криминальными услугами. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Ранее на Piter.TV: после рейда среди мигрантов в Петербурге возбудили 64 уголовных дела.

Видео: Telegram / Ирина Волк