После рейда среди мигрантов в Петербурге возбудили 64 уголовных дела

По результатам разбирательства почти по 200 мигрантам судами приняты решения о выдворении.

Правоохранители 2 октября провели профилактический рейд "Нелегал" среди мигрантов, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В мероприятии участвовали сотрудники регионального Управления по вопросам миграции полицейского Главка и районные полицейские. В первую очередь, внимание уделили рабочим локациям мигрантов: промышленным объектам, стройкам, предприятиям общепита. Результатом рейда стало свыше 1,5 тыс. выявленных нарушений миграционного законодательства.

Подавляющее большинство нарушителей не соблюдали установленный режим пребывания на территории РФ, то есть по факту имели фиктивную регистрацию. Также выяснилось, что несколько десятков мигрантов занимались трудовой деятельностью нелегально – без соответствующего патента. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Указанные лица были доставлены в отделы полиции для разбирательства и привлечения к административной ответственности. В результате почти по 200 мигрантам судами приняты решения о выдворении, в подавляющем большинстве – принудительном. В настоящее время они помещены в центр для содержания иностранных граждан.

А в отношении собственников жилых помещений, в которых фиктивно регистрировали задержанных мигрантов, возбуждено 64 уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские силовики пресекли деятельность по организации незаконной миграции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти