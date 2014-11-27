Петербургские силовики пресекли деятельность по организации незаконной миграции

По уголовному делу задержаны три человека.

Вечером 1-го октября стало известно о задержании трех фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту организации незаконной миграции в составе преступной группы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно версии следствия, три человека и пока что не установленные соучастники из числа сотрудников регионального миграционного ведомства организовали преступную группу с целью незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Регистрация производилась за денежное вознаграждение и происходила в трех петербургских хостелах. Всего с июля текущего года правонарушители зарегистрировали 21-го иностранного гражданина.

Сегодня сотрудники МВД и ФСИН провели ряд обысков по местам проживания фигурантов дела, а также на местах их работы – в хостелах и подразделениях УВМ. Всего было задержано 3 члена преступной группы. Они ожидают обвинения и меру пресечения.

Ранее мы рассказывали, что в трех кафе Кировского района были обнаружены 8 нелегальных мигрантов.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу