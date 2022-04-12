В Парголово задержан мужчина, стрелявший в сотрудника автосалона

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в сотрудника автосалона в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 11 апреля поступило сообщение о том, что в автосалоне в Парголово неизвестный посетитель выстрелил из газового пистолета в лицо сотруднику салона.
Нарядом полиции был задержан мужчина 1972 года рождения, который в ходе внезапно возникшего конфликта выстрелил из аэрозольного пистолета в менеджера автосалона.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
Недавно в Петербурге полицейские раскрыли совершенные почти 10 лет назад разбойные нападения.
Видео: МВД
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