В Парголово задержан мужчина, стрелявший в сотрудника автосалона

Он в ходе внезапно возникшего конфликта выстрелил из аэрозольного пистолета в менеджера автосалона.

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в сотрудника автосалона в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 апреля поступило сообщение о том, что в автосалоне в Парголово неизвестный посетитель выстрелил из газового пистолета в лицо сотруднику салона.

Нарядом полиции был задержан мужчина 1972 года рождения, который в ходе внезапно возникшего конфликта выстрелил из аэрозольного пистолета в менеджера автосалона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Недавно в Петербурге полицейские раскрыли совершенные почти 10 лет назад разбойные нападения.

Видео: МВД