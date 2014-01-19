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После падения женщины из окна отеля на Садовой задержан ее знакомый
Сегодня, 9:39
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После падения женщины из окна отеля на Садовой задержан ее знакомый

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В отношении мужчины составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Правоохранители задержали нижегородца после падения его знакомой из окна отеля в Адмиралтейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне утром в полицию поступила информация о падении женщины из окна гостиницы на Садовой улице. На месте установили, что пострадавшей является 37-летняя приезжая из Нижегородской области. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Из номера, где проживала потерпевшая, забрали ее 38-летнего товарища, он тоже был пьян. Мужчина не смог объяснить происходящее. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, турист помещен в спецприемник. 

Ранее мы сообщили о том, что подросток выжил после падения с многоэтажки на Дунайском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение из окна, садовая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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