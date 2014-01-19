После падения женщины из окна отеля на Садовой задержан ее знакомый

В отношении мужчины составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Правоохранители задержали нижегородца после падения его знакомой из окна отеля в Адмиралтейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне утром в полицию поступила информация о падении женщины из окна гостиницы на Садовой улице. На месте установили, что пострадавшей является 37-летняя приезжая из Нижегородской области. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Из номера, где проживала потерпевшая, забрали ее 38-летнего товарища, он тоже был пьян. Мужчина не смог объяснить происходящее. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, турист помещен в спецприемник.

Ранее мы сообщили о том, что подросток выжил после падения с многоэтажки на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.TV