После падения женщины из окна отеля на Садовой задержан ее знакомый

Правоохранители задержали нижегородца после падения его знакомой из окна отеля в Адмиралтейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Накануне утром в полицию поступила информация о падении женщины из окна гостиницы на Садовой улице. На месте установили, что пострадавшей является 37-летняя приезжая из Нижегородской области. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Из номера, где проживала потерпевшая, забрали ее 38-летнего товарища, он тоже был пьян. Мужчина не смог объяснить происходящее. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, турист помещен в спецприемник.
Ранее мы сообщили о том, что подросток выжил после падения с многоэтажки на Дунайском проспекте.
Фото: Piter.TV
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