В Петербурге задержан мигрант по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении двух женщин

Также он из пострадавших он избил при попытке ограбления.

В Петербурге задержан мужчина по подозрению в совершении преступлений сексуального характера в отношении женщин в Красногвардейском районе. Подробности сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Установлено, что ночью 5 августа в парке Малиновка злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения напал на 25-летнюю женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Этой же ночью у одного из домов на проспекте Ударников он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 51-летней женщины, после чего попытался отобрать у неё сумку с деньгами. В связи с оказанием сопротивления потерпевшей, мужчина её избил. С телесными повреждениями женщина обратилась в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Подозреваемый в совершении преступления задержан, им оказался 33-летний мигрант.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 132, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч.2 ст. 161 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, покушение на грабеж с применением насилия).

В Ленобласти 43-летнего местного жителя заподозрили в педофилии.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу