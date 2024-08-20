Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту полового сношения с 15-летней школьницей

Подозреваемым является 46-летний блогер Алексей Поднебесный.

В Петербурге задержан мужчина (блогер Алексей Поднебесный – прим.ред.) по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности школьницы. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Центральному району возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16 лет).

Следствием установлено, что 2 августа мужчина в ТЦ на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия. Он же 3 августа в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с той же девушкой в половую связь.

Подозреваемый 46-летний житель Нижегородской области задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, избрании меры пресечения.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу