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Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту полового сношения с 15-летней школьницей

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Подозреваемым является 46-летний блогер Алексей Поднебесный.

В Петербурге задержан мужчина (блогер Алексей Поднебесный – прим.ред.) по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности школьницы. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Центральному району возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16 лет).

Следствием установлено, что 2 августа мужчина в ТЦ на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия. Он же 3 августа в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с той же девушкой в половую связь.

Подозреваемый 46-летний житель Нижегородской области задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, избрании меры пресечения.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: подростки, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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