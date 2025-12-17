На Ладожском вокзале задержали молодого жителя Тюмени с партией гашиша

В Северную столицу злоумышленник прибыл с целью покупки наркотика через интернет.

Транспортные полицейские Петербурга на Ладожском вокзале задержали молодого человека с партией запрещенного вещества. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, нарушителем оказался 21-летний житель Тюмени.

В ходе проверки документов парень вел себя подозрительно, что послужило основанием для препровождения его в дежурную часть. В нижнем нательном белье обнаружили и изъяли пакет в вакуумной упаковке. В нем находилось свыше 150 граммов гашиша. В Северную столицу злоумышленник прибыл с целью покупки наркотика через интернет.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО