Сегодня, 14:49
На Ладожском вокзале задержали молодого жителя Тюмени с партией гашиша

В Северную столицу злоумышленник прибыл с целью покупки наркотика через интернет.

Транспортные полицейские Петербурга на Ладожском вокзале задержали молодого человека с партией запрещенного вещества. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, нарушителем оказался 21-летний житель Тюмени. 

В ходе проверки документов парень вел себя подозрительно, что послужило основанием для препровождения его в дежурную часть. В нижнем нательном белье обнаружили и изъяли пакет в вакуумной упаковке. В нем находилось свыше 150 граммов гашиша. В Северную столицу злоумышленник прибыл с целью покупки наркотика через интернет. 

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на том же вокзале задержали мужчину с гашишем. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: ладожский вокзал, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

