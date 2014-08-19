  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ладожском вокзале задержали мужчину с гашишем
Сегодня, 8:58
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Ладожском вокзале задержали мужчину с гашишем

0 0

Приезжий приобрел оптовую партию растительного наркотика через интернет за 1 млн рублей с целью реализации в Кирове.

Транспортная полиция Петербурга выявила мужчину с крупной партией запрещенного вещества на Ладожском вокзале. Злоумышленником оказался 25-летний уроженец Ростовской области, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В ходе досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты две ленты из семи брикетов, обмотанных скотчем вокруг ног. В них находился гашиш массой более 700 граммов. Приезжий приобрел оптовую партию растительного наркотика через интернет за 1 млн рублей с целью реализации в Кирове. 

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на 8 лет в колонию отправлен наркоторговец из Петербурга. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: ладожский вокзал, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии