На Ладожском вокзале задержали мужчину с гашишем

Транспортная полиция Петербурга выявила мужчину с крупной партией запрещенного вещества на Ладожском вокзале. Злоумышленником оказался 25-летний уроженец Ростовской области, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В ходе досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты две ленты из семи брикетов, обмотанных скотчем вокруг ног. В них находился гашиш массой более 700 граммов. Приезжий приобрел оптовую партию растительного наркотика через интернет за 1 млн рублей с целью реализации в Кирове.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО