На Лени Голикова мужчина разбил стекло автобуса. Ущерб составил 125 тыс. рублей

Правоохранители задержали разбившего лобовое стекло в автобусе в Кировском районе.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 25 марта в полицию обратился представитель компании, заявивший, что неизвестный разбил стекло в транспортном средстве Yutong, припаркованном возле дома 6к1 на улице Лени Голикова. Ущерб составил порядка 125 тыс. рублей.

Метателя бутылок поймали в тот же день: им оказался 41-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

