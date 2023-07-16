На Лени Голикова мужчина разбил стекло автобуса. Ущерб составил 125 тыс. рублей
Сегодня, 9:59
На Лени Голикова мужчина разбил стекло автобуса. Ущерб составил 125 тыс. рублей

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Правоохранители задержали разбившего лобовое стекло в автобусе в Кировском районе. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 25 марта в полицию обратился представитель компании, заявивший, что неизвестный разбил стекло в транспортном средстве Yutong, припаркованном возле дома 6к1 на улице Лени Голикова. Ущерб составил порядка 125 тыс. рублей. 

Метателя бутылок поймали в тот же день: им оказался 41-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее мы рассказывали о том, что пассажир молотком разбил стекло в автобусе на проспекте Ветеранов. Инцидент произошел в ходе конфликта с водителем. Составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. 

Фото: Piter.TV 

вандализм, кировский район
Лента новостей, Новости СПб, Происшествия

