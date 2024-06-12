  1. Главная
Сегодня, 9:43
Полиция Красноярского края задержала в Петербурге курьера, который забрал у сибирячки 1,2 млн рублей

Аферисты оказывали психологическое давление на женщину, убеждая, что ее банковские счета взломаны.

В Петербурге полицейские из Красноярского края задержали курьера мошенников, который забрал у 79-летней сибирячки порядка 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

В течение нескольких дней пенсионерке звонили незнакомцы, представлявшиеся юристами. Аферисты оказывали психологическое давление на женщину, убеждая, что ее банковские счета взломаны. Все средства якобы были переведены в поддержку ВСУ, и их удалось перехватить, но теперь накопления предложили "задекларировать". Потерпевшая согласилась, курьер забрал деньги на остановке "Локомотив". 

По словам 45-летнего рецидивиста, курьером он работал с сентября. Действовал злоумышленник по одной и той же схеме. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что семеро пенсионеров остались без 3,5 млн рублей из-за мошенников в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю 

