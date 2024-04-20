Семеро пенсионеров остались без 3,5 млн рублей из-за мошенников в Петербурге

Под предлогом "защиты денег" злоумышленники убеждали жертв снимать накопления со счетов, после чего приезжали и похищали их средства.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин, которым вменяют ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По информации надзорного ведомства, в ноябре 2024 года фигуранты обзванивали пожилых людей, представляясь правоохранителями, и сообщали им ложные сведения о том, что персональные данные переданы аферистам. Под предлогом "защиты денег" злоумышленники убеждали жертв снимать накопления со счетов, после чего приезжали и похищали их средства.

Потерпевшими стали семеро пенсионеров из Северной столицы и Московской области в возрасте 77-84 лет, общий ущерб превысил 3,5 млн рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой курьер мошенников забрал около 600 тыс. рублей у пенсионера с Ветеранов.

Фото: Piter.TV