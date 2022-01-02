В Гатчинском районе дебошир при его задержании избил полицейских

Мужчина схватил одного из правоохранителей за шею, однако его противоправные действия были пресечены.

В Гатчинском районе полицейские пресекли противоправные действия дебошира, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В массиве Дачный-1 Пудомягского поселения 29 сентября 38-летний местный житель при его задержании по подозрению в мелком хулиганстве ударил инспекторов ДПС Госавтоинспекции, которые прибыли по информации об умышленном повреждении чужого имущества. После этого мужчина схватил одного из правоохранителей за шею, однако его противоправные действия были пресечены.

Дебошира задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. После обращения за медицинской помощью полицейские продолжили службу. О случившемся сообщено в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый мужчина стрелял в сторону полицейских на улице Академика Константинова.

Фото: Piter.TV