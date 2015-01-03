Задержан петербуржец, который изрисовал здание института ФСБ РФ на проспекте Энергетиков

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали вандала, изрисовавшего фасад здания института ФСБ РФ на проспекте Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга 18 сентября.

Отмечается, что в прошлом месяце злоумышленник оставил на здании крупную надпись черной краской. Из-за особенностей материала фасада удалить изображение с первого раза специалисты смогли не до конца.

Личность преступника установили благодаря камерам видеонаблюдения – им оказался 23-летний петербуржец. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В районной администрации напомнили о том, что за Домом молодежи "Квадрат" на улице Передовиков, 16к2, есть специальная площадка для граффити.

Она живет по "законам улицы" – рисовать здесь можно и даже нужно. Поэтому, если хочется сделать акт законного творчества, – приходите сюда. Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга