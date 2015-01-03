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Задержан петербуржец, который изрисовал здание института ФСБ РФ на проспекте Энергетиков
Вчера, 13:10
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Задержан петербуржец, который изрисовал здание института ФСБ РФ на проспекте Энергетиков

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В отношении него возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали вандала, изрисовавшего фасад здания института ФСБ РФ на проспекте Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга 18 сентября. 

Отмечается, что в прошлом месяце злоумышленник оставил на здании крупную надпись черной краской. Из-за особенностей материала фасада удалить изображение с первого раза специалисты смогли не до конца. 

Личность преступника установили благодаря камерам видеонаблюдения – им оказался 23-летний петербуржец. В отношении него возбуждено уголовное дело. 

В районной администрации напомнили о том, что за Домом молодежи "Квадрат" на улице Передовиков, 16к2, есть специальная площадка для граффити. 

Она живет по "законам улицы" – рисовать  здесь можно и даже нужно. Поэтому, если хочется сделать акт законного творчества, – приходите сюда.

Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: вандализм, граффити, проспект энергетиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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