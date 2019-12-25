Петербуржец с молотком и ломом разбил стекла в будке ДПС

В полицию 14 апреля в 13:18 обратилась 59-летняя женщина. Она сообщила, что проезжая в троллейбусе, напротив дома 5 по Красногвардейской площади заметила неизвестного мужчину, который разбивал стекла в будке.

В Петербурге о "горячим" следам задержан гражданин, разбивший стекла в будке ДПС. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 14 апреля в 13:18 обратилась 59-летняя женщина. Она сообщила, что проезжая в троллейбусе, напротив дома 5 по Красногвардейской площади заметила неизвестного мужчину, который разбивал стекла в будке с надписью "ДПС".

На место происшествия оперативно был направлен наряд полиции. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в указанной будке разбито пять стекол. В 14:20 у дома 37 по улице Большая Пороховская по подозрению в совершении указанного преступления по "горячим следам" был задержан 29-летний неработающий петербуржец. У него изъяли молоток, лом-монтировку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также накануне школьник устроил дебош в квартире на Сизова.

Фото: pexels