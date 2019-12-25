Школьник устроил дебош в квартире на Сизова

Позднее его госпиталазировали с отравлением психотропным веществами.

В Приморском районе Петербурга разъярённого подростка под запрещенными веществами доставили в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 13 апреля 45-летняя петербурженка вернулась в квартиру на Сизова после работы. Там она застала своего 12-летнего сына, который находился в неадекватном состоянии и крушил мебель. Женщина вызвала скорую.

С отравлением психотропным веществами подростка в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Несколько дней назад на Русановской неизвестный домогался до 11-летнего ребёнка.

Фото: Piter.tv