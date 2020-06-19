  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Русановской неизвестный домогался до 11-летнего ребёнка
Сегодня, 9:58
91
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Русановской неизвестный домогался до 11-летнего ребёнка

0 0

С ближайшего магазина изъяты записи с камер видеонаблюдения.

В Невском районе Петербурга неизвестный домогался до школьницы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 13 апреля обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что утром на мосту у дома № 15 по Русановской улице неизвестный, применив силу, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 11-летней дочери.

С ближайшего магазина изъяты записи с камер видеонаблюдения. Выясняются обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе электромонтера из Пикалево задержали за действия сексуального характера в отношении двух девочек.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, совращение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии