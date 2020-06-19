На Русановской неизвестный домогался до 11-летнего ребёнка

С ближайшего магазина изъяты записи с камер видеонаблюдения.

В Невском районе Петербурга неизвестный домогался до школьницы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 13 апреля обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что утром на мосту у дома № 15 по Русановской улице неизвестный, применив силу, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 11-летней дочери.

С ближайшего магазина изъяты записи с камер видеонаблюдения. Выясняются обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе электромонтера из Пикалево задержали за действия сексуального характера в отношении двух девочек.

Фото: Piter.tv