Электромонтера из Пикалево задержали за действия сексуального характера в отношении двух девочек

В полицию обратились мамы двух 11-летних девочек.

В Пикалево мужчину заподозрили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратились мамы двух 11-летних девочек. По предварительной информации, первые инциденты произошли в сентябре 2021 года на Лесной и Школьной улицах. В марте 2022 года одна из девочек вновь пострадала от действий насильника. По словам несовершеннолетних, мужчина снимал штаны при их виде.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 55-летний электромонтер из Пикалево. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее мужчина под угрозой ножа изнасиловал семиклассника в хостеле на Фонтанке.

Фото: Piter.tv