В Петербурге пожилой рецидивист подозревается в ограблении студента

Он ударил его и отобрал телефон.

В Выборгском районе Петербурга задержан грабитель, похитивший телефон у студента. Об этом рассказали в региональном МВД.

В полицию 17 сентября обратился 18-летний студент колледжа. Он сообщил, что ТРК на проспекте Энгельса на него напал неизвестный, несколько раз ударил и отобрал телефон.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

У дома 111 по проспекту Энгельса 28 октября по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 60-летний житель Петроградского района Петербурга.

Также полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей в Калининском районе.

Видео: МВД