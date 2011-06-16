  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:06
159
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пожилой рецидивист подозревается в ограблении студента

0 0

Он ударил его и отобрал телефон.

В Выборгском районе Петербурга задержан грабитель, похитивший телефон у студента. Об этом рассказали в региональном МВД.

В полицию 17 сентября обратился 18-летний студент колледжа. Он сообщил, что ТРК на проспекте Энгельса на него напал неизвестный, несколько раз ударил и отобрал телефон.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

У дома 111 по проспекту Энгельса 28 октября по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 60-летний житель Петроградского района Петербурга. 

Также полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей в Калининском районе.

Видео: МВД

 

Теги: грабитель, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии