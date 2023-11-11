В Петербурге задержан гендиректор строительной компании по подозрению в мошенничестве на 100 млн рублей

В результате действий обвиняемого пострадали 46 человек.

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело против генерального директора двух строительных компаний. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый заключал договоры с гражданами на строительство частных домов, зная, что не будет выполнять обязательства. Для оплаты договоров некоторые клиенты брали ипотечные кредиты. Полученные деньги гендиректор использовал в своих целях, не выполняя обещанных работ.

В результате действий обвиняемого пострадали 46 человек, а общий ущерб составил около 100 миллионов рублей. 31 октября после обысков он был задержан. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

В Петербурге лже-брокеры похитили свыше 55 миллионов рублей у граждан: вынесен приговор.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу