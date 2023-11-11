В Петербурге задержан гендиректор строительной компании по подозрению в мошенничестве на 100 млн рублей

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело против генерального директора двух строительных компаний. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, подозреваемый заключал договоры с гражданами на строительство частных домов, зная, что не будет выполнять обязательства. Для оплаты договоров некоторые клиенты брали ипотечные кредиты. Полученные деньги гендиректор использовал в своих целях, не выполняя обещанных работ.
В результате действий обвиняемого пострадали 46 человек, а общий ущерб составил около 100 миллионов рублей. 31 октября после обысков он был задержан. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
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